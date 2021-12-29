  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Исполнитель "АукцЫона" Олег Гаркуша признался, что верит в счастливый случай
Сегодня, 20:50
147
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Исполнитель "АукцЫона" Олег Гаркуша признался, что верит в счастливый случай

0 0

Музыкант рассказал о планах на будущее и о своей деятельности.

Фронтмен рок-группы "АукцЫон" Олег Гаркуша заявил в беседе с "Петербургским Дневником", что главным проектом в его жизни является благотворительный фонд "Гаркундель", который занимается помощью молодым ценителям искусства. В творческом клубе он помогает девушкам и юношам раскрыть свои таланты.

Олег Гаркуша признался, что верит в судьбу. По словам артиста, даже талантливый человек не сможет добиться славы, если в его жизни не появится особый случай. Музыкант подчеркнул, что забывать про собственные усилия тоже нельзя. По мнению фронтмена, в артисте должна быть харизма. Ему следует отдавать всего себя на сцене. 

Говоря о съемках в фильмах, Гаркуша заявил, что никогда не читает сценарии, изучает лишь собственную роль. Но все кинокартины, в которых он играл, его устраивают, стыда он не чувствует. В ближайшем будущем певец планирует сыграть поэта Евгения Евтушенко в фильме о Борисе Рыжем. 

Ранее на Piter.tv: стали известны детали смерти Виктора Бутурлина.

Фото: wikipedia.org

Теги: аукцыон, искусство, исполнители, музыка, олег гаркуша
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии