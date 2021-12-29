Исполнитель "АукцЫона" Олег Гаркуша признался, что верит в счастливый случай

Музыкант рассказал о планах на будущее и о своей деятельности.

Фронтмен рок-группы "АукцЫон" Олег Гаркуша заявил в беседе с "Петербургским Дневником", что главным проектом в его жизни является благотворительный фонд "Гаркундель", который занимается помощью молодым ценителям искусства. В творческом клубе он помогает девушкам и юношам раскрыть свои таланты.

Олег Гаркуша признался, что верит в судьбу. По словам артиста, даже талантливый человек не сможет добиться славы, если в его жизни не появится особый случай. Музыкант подчеркнул, что забывать про собственные усилия тоже нельзя. По мнению фронтмена, в артисте должна быть харизма. Ему следует отдавать всего себя на сцене.

Говоря о съемках в фильмах, Гаркуша заявил, что никогда не читает сценарии, изучает лишь собственную роль. Но все кинокартины, в которых он играл, его устраивают, стыда он не чувствует. В ближайшем будущем певец планирует сыграть поэта Евгения Евтушенко в фильме о Борисе Рыжем.

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Фото: wikipedia.org