Со вторника в трёх районах Петербурга пройдут испытания теплосетей

Для проверки, попадает ли ваш дом в зону испытаний, можно обратиться к сайту комитета по энергетике в разделе "Подготовка и проведение отопительного сезона".

С 1 по 7 июля в 14 районах Петербурга будут проведены 57 гидравлических испытаний, цель которых - обнаружить ненадежные участки тепловых сетей и предотвратить возможные отключения горячего водоснабжения и тепла в холодное время года.

ГУП "ТЭК СПб" проведет 23 испытания в Красногвардейском, Красносельском, Московском, Выборгском, Калининском, Кронштадтском, Невском, Приморском и Пушкинском районах. АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведет 3 испытания в Невском, Московском и Фрунзенском районах.

ООО "Петербургтеплоэнерго" проведет 26 испытаний в Адмиралтейском, Курортном, Петроградском, Центральном районах. ООО "Теплоэнерго" проведет пять испытаний в Пушкинском, Приморском и Красногвардейском районах.

Для проверки, попадает ли ваш дом в зону испытаний, можно обратиться к сайту комитета по энергетике в разделе "Подготовка и проведение отопительного сезона", а также к сайтам ведущих теплоснабжающих организаций. В случае обнаружения любых признаков повреждения коммуникаций (парение, вытекание воды, проседание грунта), следует незамедлительно сообщить по телефонам 112 или 004.

Ранее мы сообщили о том, что проспект Наставников осветили 316 светодиодных светильников.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике