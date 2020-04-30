Испытания теплосетей состоятся в четырех районах Петербурга с 22 по 28 июля

В этом году для большинства потребителей ограничение горячего водоснабжения будет минимальным – от одного до четырех дней.

Сегодня, 22 июля, ГУП "ТЭК СПб" начинает гидравлические испытания в Московском районе Петербурга. Будут проверены тепловые сети от котельных на Московском проспекте и в Детском переулке. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Также с 26 июля испытания пройдут в Калининском, Фрунзенском и Приморском районах. В рамках подготовки к отопительному сезону "ТЭК" проверит более 4,7 тыс. км трубопроводов для теплоснабжения 3,5 млн жителей города.

В этом году для большинства потребителей ограничение горячего водоснабжения будет минимальным – от одного до четырех дней. Кроме того, запланирован профилактический ремонт всех 256 котельных и 233 центральных тепловых пунктов.

Ранее мы сообщили о том, что новые правила оплаты отопления вступят в силу в Петербурге.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению