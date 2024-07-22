Новые правила оплаты отопления вступят в силу в Петербурге

К изменениям будут причастны две главные теплоснабжающие компании – ГУП "ТЭК" и ТГК-1.

С началом нового отопительного сезона в Петербурге жители ряда домов столкнутся с новыми правилами расчетов за отопление. Если здание получает тепло от соседнего дома, плата будет определяться по установленным нормативам, а не по показаниям одного счетчика. Это изменение затронет более 4000 жилых объектов, и суммы в платежках могут измениться, сообщает "Петербургский дневник".

Депутат Алексей Цивилев отметил, что новые правила, которые должны были быть введены ранее, наконец, заработали. Это позволит сделать начисления более справедливыми, так как будут учитываться потери тепла.

К изменениям будут причастны две главные теплоснабжающие компании – ГУП "ТЭК" и ТГК-1. В ТГК-1 уточнили, что оплата за отопление и горячую воду будет рассчитываться по нормативным значениям, поскольку счетчик в основном доме не отражает теплопотери всех домов, которые получают тепло от него.

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