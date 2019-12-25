Испания выдала России обвиняемого в хищении 4,7 млрд рублей финансиста

С 2010 по 2016 гг. подозреваемый входил в состав ОПГ на территории Петербурга.

В Россию из Испании экстрадировали финансиста Алексея Елисеева, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ.

По информации ведомства, с 2010 по 2016 гг. подозреваемый входил в состав организованной преступной группы на территории Петербурга. Елиссев вместе с сообщниками разработал план по хищению денег из компенсационного фонда саморегулируемых организаций Союз "Стандарт-проект", Союз "Строительный ресурс" и Союз "Стандарт – Изыскания". Для этого он задействовал компанию АО "УК "Норд-Вест Капитал".

Добычей злоумышленника стали более 4,763 млрд рублей. Все деньги были переведены за рубеж. Благодаря содействию компетентных органов Испании подозреваемого в преступлении задержали и экстрадировали в Москву.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали топ-менеджера сети "Вимос", подозреваемого в подкупе.

Фото: Piter.TV