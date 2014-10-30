ГУП "ТЭК СПБ" добилось взыскания 1,1 млн рублей с управление жилищносоциальной инфраструктуры Минобороны

Ответчик потреблял энергию без заключения договора теплоснабжения.

ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к ФГАУ "Центральное управление жилищносоциальной инфраструктуры (комплекса)" Министерства обороны РФ о частичном взыскании долгов за период с июня 2021 года по август 2021 года в размере 750 000 рублей и неустойку в размере 92 411 рублей. C материалами дела Piter.TV ознакомился в картотеке арбитражных дел.

За укказанный период специалисты ГУП "ТЭК СПб" обнаружили самовольное подключение систем теплопотребления в доме № 6 к1 по улице Непокоренных. Управление потребляло энергию без заключения договора теплоснабжения.

По решению суда, с ответчика взыскали 1,1 млн рублей неосновательного обогащения, а также 146,3 рубля пени.

Ранее мы сообщили о том, что СЗТУ взыскало почти 3 млн рублей неустойки с подрядчика по госконтракту.

Фото: Piter.TV