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ГУП "ТЭК СПБ" отсудил 1,1 млн рублей долгов у УК в Колпино
Сегодня, 15:47
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ГУП "ТЭК СПБ" отсудил 1,1 млн рублей долгов у УК в Колпино

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Потребитель не оплачивал услуги поставщика 3 месяца.

ГУП "Топливно-энергетический комплекс" обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, потребовав взыскать долги с "Управляющей компании Жилой Квартал" за поставки теплоэнергии в Колпино. Piter.TV ознакомился с иском в картотеке арбитражных судов. 

УК заключила договор с поставщиком горячей воды в 2017 году и не оплачивала потребляемые услуги с августа по октябрь 2021 года.

Компания не стала возражать против иска и не представила доказательств исполнения своих обязанностей, тем самым проиграла суд. 

Ранее мы сообщили о том, что Балтийский завод подал 2 иска к финскому машиностроителю за невыполнение контракта.

Фото: Piter.TV

Теги: арбитраж, колпино, санкт-петербург, судебные разбирательства
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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