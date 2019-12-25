ГУП "ТЭК СПБ" отсудил 1,1 млн рублей долгов у УК в Колпино

Потребитель не оплачивал услуги поставщика 3 месяца.

ГУП "Топливно-энергетический комплекс" обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, потребовав взыскать долги с "Управляющей компании Жилой Квартал" за поставки теплоэнергии в Колпино. Piter.TV ознакомился с иском в картотеке арбитражных судов.

УК заключила договор с поставщиком горячей воды в 2017 году и не оплачивала потребляемые услуги с августа по октябрь 2021 года.

Компания не стала возражать против иска и не представила доказательств исполнения своих обязанностей, тем самым проиграла суд.

Ранее мы сообщили о том, что Балтийский завод подал 2 иска к финскому машиностроителю за невыполнение контракта.

Фото: Piter.TV