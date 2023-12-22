Ирина Волк: в Иркутске полицейские помогли женщине избежать потери жилища

Мошенники заставили женщину перевести деньги на "безопасный счет".

Очередной криминальный эпизод телефонного мошенничества пресекли российские правоохранительные органы из Иркутской области. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк пояснила, что злоумышленники несколько раз звонили местной жительнице, представляясь сотрудниками государственных органов. Они сообщили, что на имя женщины оформляются кредиты. Для прекращения подозрительных операций аферисты порекомендовали взять заем в банке, после чего перевести денежные средства на так называемые безопасные счета. Таки образом потерпевшая лишилась 1,7 миллиона рублей. После этого преступникам удалось снова убедить женщину в том, что ее квартира оказалась дистанционно продана. Чтобы не потерять жилплощадь, его якобы требовалось срочно продать самой по цене значительно ниже рыночной стоимости. Мошенники хотели, чтобы россиянка вырученные со сделки наличные также положила на безопасный счет.

После того, как потерпевшей открыли глаза на происходящее, она не могла сдержать эмоций. Женщина поблагодарила полицейских за то, что не дали ей лишиться жилья. пресс-служба МВД РФ по региону

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по 159 статье УК РФ.

В Петербурге задержали ещё пятерых участников банды из 90-х, причастных к убийству.

Фото и видео: МВД Медиа