Ирина Потехина проведет в этом месяце прямую линию по вопросам школьного образования

Трансляция начнется 30 марта в 20:00.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина 30 марта ответит на вопросы, связанные со школьным и дошкольным образованием. Она проведет прямую линию вместо градоначальника Александра Беглова.

Трансляция начнется 30 марта в 20:00. Ее можно будет посмотреть в группе правительства Северной столицы.

Вице-губернатор отметила, что сможет ответить только на вопросы по сферам, которые она курирует. Потехина занимается дошкольным, школьным, дополнительным, средним профессиональным образованием. Кроме того, чиновница следит за работой архивов и отделов ЗАГС.

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Фото: ВКонтакте / Ирина Потехина