Первые безвизовые туристы из Ирана посетили Петербург

В программу пребывания делегации входят как классические достопримечательности, так и новые точки притяжения.

Первая безвизовая группа туристов из Ирана в составе 210 человек прибыла в Северную столицу двумя чартерными рейсами. Программа путешествия предусматривает пребывание в Петербурге на три дня и четыре ночи и включает различные сферы туризма, от культурно-познавательного до гастрономического.

Механизм группового безвизового туристского обмена с Ираном был запущен 1 августа 2023 года. Организованные группы до 50 человек могут посещать Россию до 15 суток. Иранские гости выбрали поездку в Петербург на время двухнедельных выходных в честь празднования Навруза. Они хотят, чтобы их отдых был активным и включал различные виды досуга, от посещения музеев до шопинга.

В программу пребывания делегации входят как классические достопримечательности, так и новые точки притяжения. Иранские туристы будут посещать Петропавловскую крепость, Казанский и Исаакиевский соборы, Дворцовую площадь. Они также увидят самую известную балетную постановку в мире - "Лебединое озеро". И, конечно же, они не пропустят возможность попробовать петербургский завтрак.

Ранее в Смольном рассказали, какие туристки приезжают в Петербург.

Фото: Правительство Петербурга