Иран признал Пентагон террористической организацией

Конфликт между странами обострился после убийства генерала Касема Сулеймани.

Меджлис (парламент) Ирана проголосовал признал Пентагон террористической организацией. Об этом сообщает агентство Fars.

Заседание прошло во вторник, 7 января. В поддержку закона выступили 206 иранских депутатов.

Согласно нему, в число террористов включаются "все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к гибели генерала Касема Сулеймани".

Также парламент проголосовал за выделение отряду специального назначения "Кудс", который возглавлял Сулеймани, €200 млн. В НАТО призвали Иран воздержаться от провокаций после убийства военного.

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