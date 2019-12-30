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Rybka123

Иран признал Пентагон террористической организацией

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Конфликт между странами обострился после убийства генерала Касема Сулеймани.

Меджлис (парламент) Ирана проголосовал признал Пентагон террористической организацией. Об этом сообщает агентство Fars.

Заседание прошло во вторник, 7 января. В поддержку закона выступили 206 иранских депутатов.

Согласно нему, в число террористов включаются "все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к гибели генерала Касема Сулеймани".

Также парламент проголосовал за выделение отряду специального назначения "Кудс", который возглавлял Сулеймани, €200 млн. В НАТО призвали Иран воздержаться от провокаций после убийства военного.  

Видео: YouTube / 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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