Петербург оказался в двадцатке российских регионов по ипотечным платежам

В текущем году соотношение средней зарплаты петербуржцев со средним платежом по ипотеке составило 43,6%.

Петербург оказался в топе-20 российских регионов России по ипотечным платежам относительно их влияния на семейный бюджет. Такие данные приводят аналитики РИА Новости после проведённого исследования.

Так, в текущем году соотношение средней зарплаты петербуржцев со средним платежом по ипотеке составило 43,6%. Средний размер ипотеки у горожан равен ипотечного примерно 5,3 млн рублей. Как правило, кредит берут на 303 месяца, или примерно 25 лет.

Добавим, что Москва заняла 24-ую строчку рейтинга. На первом месте оказались Магаданская область и Чукотка с соотношением чуть выше 25%. В конце списка находятся Калмыкия (92,7%) и Северная Осетия (81,1%).

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге запустили новый механизм помощи очередникам в приобретении жилья.

Фото: Piter.TV