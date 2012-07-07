Инженерные школы откроются при трёх петербургских вузах

Проект "Передовые инженерные школы" реализуется в рамках одной из стратегических инициатив по социально-экономическому развитию РФ.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Петербургский горный университет (ПГУПС) и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" объявили о запуске новых инженерных школ. Об этом информирует пресс-служба Смольного города.

Тройка перечисленных вузов Северной столицы вошла в число участников федерального проекта "Передовые инженерные школы". Он реализуется в рамках одной из стратегических инициатив по социально-экономическому развитию РФ. Специфика состоит в создании центров качественного образования для будущих инженеров.

Победа учебных заведений в конкурсном отборе доказывает их обширный технический потенциал. петербургских вузов. На 2024 год в городе на Неве запланировано открытие передовых инженерных школ. Они станут первым шагом для нового поколения инженеров, способных вести страну на новых уровень в сфере технологий.

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Фото: Правительство Петербурга