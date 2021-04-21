Петербург оказался в тройке регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности

На первом месте рейтинга остаётся российская столица, а тройку лидеров замыкает Татарстан.

Северная столица заняла вторую строчку в топе-10 регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности. Соответствующее исследование ежегодно проводит Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) совместно с Экономическим факультетом МГУ. Его итоги разместил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко в своём Telegram-канале.

Лидирующую позицию продолжает занимать российская столица, а тройку лидеров замыкает Татарстан. На последней строчке расположилась Ленобласть, уровень инвестиционной привлекательности которой оценён как IC3. Кроме того, в рейтинг вошли такие регионы, как ЯНАО, ХМАО, Московская, Белгородская, Магаданская, Сахалинская области.

Отметим, что ежегодное исследование инвестиционной привлекательности российских регионов базируется на ESG-принципах. Результаты предоставил научный сотрудник лаборатории институционального анализа МГУ Александр Пахалов.

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Фото: Piter.TV