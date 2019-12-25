Инвалида из Гатчины обеспечат лекарствами по требованию прокуратуры

Прокуратура подала иск к областному комитету здравоохранения, требуя возмещения затрат на покупку лекарств, а также обеспечения гражданина необходимыми медикаментами для лечения.

Житель Гатчинского района Ленинградской области, страдающий редким заболеванием, длительное время оставался без необходимого ему бесплатного лекарства. Для восстановления его прав вмешалась городская прокуратура.

Было установлено, что медицинские учреждения долгое время не обеспечивали заявителя-инвалида необходимыми препаратами, вследствие чего он вынужден был приобретать лекарства за собственные средства. Прокуратура подала иск к областному комитету здравоохранения, требуя возмещения затрат на покупку лекарств, а также обеспечения гражданина необходимыми медикаментами для лечения.

Исковые требования были удовлетворены судом в полном объёме. Контроль за исполнением судебного решения осуществляет городская прокуратура.

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