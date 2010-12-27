На ней в режиме онлайн будут отображаться автобусы, троллейбусы и трамваи.

В четверг, 26 декабря, стало известно, что в Петербурге снова заработала интерактивная транспортная карта. Об этом свидетельствуют данные портала общественного транспорта Северной столицы.

На интерактивной карте в режиме реального времени отображаются автобусы, троллейбусы и трамваи. Известно, что АСУ ГПТ переживала сбои два дня подряд. Диспетчерам перевозчиков приходилось вручную регулировать движение общественного транспорта.

Напомним, что эта карта учитывает данные о количестве рейсов.

Ранее мы сообщали о том, что особняк Бракгаузен на набережной Лейтенанта Шмидта стал региональным памятником.

Фото:портала общественного транспорта Северной столицы