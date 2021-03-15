Инспектор ДПС погиб в результате ДТП во Владивостоке. Об этом рассказали в территориальном управлении МВД.
Авария произошла в районе улицы Маковского. Автомобмиль Toyota Carina столкнулся с Toyota Prius и наехал на инспектора ДПС. Также авария затронула припаркованные неподалеку автомобили.
Медицинское освидетельствование показало, что алкоголь в крови участников ДТП отсутствует.
Инспектор скончался в реанимации.
Ранее пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Свердловской области.
Видео: ВК / Регион-27 | Хабаровск
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