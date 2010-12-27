Иностранец лишился более полумиллиона рублей после потери в Петербурге банковской карты

Люксембуржец стал жертвой банковской махинации.

В полицию Петербурга обратился гражданин Люксембурга Луис и заявил о пропаже более полумиллиона рублей с утраченной и заблокированной банковской карты. Об этом сообщает "Фонтанка".

В июле этого года люксембуржец потерял карту Росбанка и сразу же заблокировал ее. В конце августа он оформил новую карту в отделении на Васильевском острове. Вскоре Луису позвонил представитель банка и сообщил о подозрительных операциях, проворачиваемых с потерянной банковской картой в Сочи.

Мужчина вошел в личный кабинет приложения "Росбанк Онлайн" и увидел перевод 8 тысяч евро (568 тысяч рублей) на неизвестную карту. Иностранец написал претензию, в которой указал, что не сообщал третьим лицам логин, пароль и кодовое слово.

Спустя два месяца из банка пришел ответ, в котором говорилось, что вход в личный кабинет был совершен путем ввода корректного логина и пароля. В самом банке уточнили, что не разглашают личные данные клиентов и не могут предоставить данные по конкретной ситуации.

Летом 2019 года большинство крупных банков зафиксировали рост числа звонков от мошенников, которые, представляясь сотрудниками кредитной организации, платежной системы или оператора сотовой связи, пытались любыми путями узнать у собеседника сведения о карте. Успешность подобных атак, по словам специалистов, напрямую зависит от осведомленности клиентов и соблюдения ими требований безопасности.

Ранее мы писали, что вор проник в квартиру петербуржца и вынес 1600 евро.

Фото: Piter.TV