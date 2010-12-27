В Финском заливе утонул иностранный студент

Очевидцы рассказали, что молодой человек отправился купаться и не вернулся.

Накануне в полицию Санкт-Петербург поступило сообщение об утопленнике. Об этом сообщили в ГУ МЧС города.

Как стало известно, 11 июня на пульт дежурного позвонил молодой человек родом из ближайшего зарубежья. Мужчина сообщил сотрудникам, что в водах Финского утонул его знакомый - студент из Азербайджана. На место прибыл поисковый отряд. Очевидцы рассказали, что молодой человек отправился купаться и не вернулся.

Напомним, что это далеко не первая подобная трагедия, случившиеся с начала лета. Ранее мы писали о 14-летней школьнице, утонувшей в парке 300-летия.

Фото: Piter.TV, группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"