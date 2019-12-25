Петербургские отели переживают отток иностранных управляющих

С уходом с российского рынка ряда зарубежных компаний потеряла значение должность генерального менеджера, который вел переговоры с управляющей компанией.

В связи с уходом многих представителей иностранного отельного бизнеса из России, в Петербурге резко сократилось число гостиничных управляющих из-за рубежа. Такая ситуация уже наблюдается в Four Seasons Lion Palace, "Гранд отель Мойка, 22", Radisson Royal и Park Inn Nevsky. Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Судя по всему, после ухода ряда зарубежных гостиничных сетей уменьшилась потребность в должности генерального менеджера, задача которого заключается в поддержке диалога с управляющей компанией. Также эти функции частично перешли в руки российских менеджеров, что помогает в оптимизации затрат.

Эксперты полагают, что уход иностранных сотрудников может тразиться на гарантии качества оказываемого сервиса. Однако это не критично, так как многие российские коллеги ушедших менеджеров имеют большой опыт работы за рубежом, понимая, вместе с тем, и потребности отечественных туристов.

Ранее мы сообщили о том, что в этом году Петербург посетили более 7 млн туристов.

Фото: Piter.TV