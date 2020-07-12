Иностранные туристы заинтересовались прогулками на теплоходах в Петербурге

Примечательно, что белорусские гости выбирали индивидуальную прогулку, а представители Индии и КНР отдавали предпочтение групповым турам.

Иностранные путешественники, которые приезжают в Петербург, стали чаще интересоваться прогулками на теплоходах. Осматривать город с воды каналов и рек предпочитают туристы из Китая, Индии и Белоруссии. Об этом информирует пресс-служба пресс-служба ГК "Астра Марин".

Примечательно, что белорусские гости выбирали индивидуальную прогулку, а представители Индии и КНР отдавали предпочтение групповым турам. Помимо граждан перечисленных государств, услугами "Астра Марин", также активно пользовались туристы из Ирана, Германии, Италии, Кувейта, ОАЭ, Катара и Франции.

В целом число туристов, пользующихся водным транспортом, выросло в 2,5 раза. Иностранные граждане составили 7% от общего пассажиропотока. Также гости города покупают билеты на музыкальные прогулки под разводными мостами и катаются на метеорах в Петергоф.

Ранее мы сообщили о том, что за полгода 5,3 млн туристов посетили Петербург.

Фото: пресс-служба ГК "Астра Марин"