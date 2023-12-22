Делегация из 20-ти иностранных наблюдателей прибыла в Петербург

Целью делегатов станет посещение примерно 10-ти избирательных участков в Северной столице во время выборов президента России.

В четверг, 14 марта, в Петербург прибыла делегация из зарубежных стран, включая представителей Буркина-Фасо, Бразилии, Венесуэлы, Гондураса, Ливана, Мали, Мексики, Намибии, Сальвадора, Франции и ЮАР. Как пишет "Петербургский дневник", общее количество гостей составило 20 человек.

Целью делегатов станет посещение примерно 10-ти избирательных участков в Северной столице во время выборов президента России. Среди них числятся УИК №157 Василеостровского района, УИК №1648 Петроградского района, а также УИК №1226 в городе Кронштадт и УИК №1700 в Петергофе.

Менеджер проектов НПО "Демократия за устойчивый мир" Зейнаб Кавсарани прибыла из Ливана. Эксперт отметила, что перед наблюдателями стоит важная задача - изучение реализации избирательной системы в России.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге начали работу участки для голосования.

Фото: Елена Норицина