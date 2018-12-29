Иномарка въехала в эвакуатор на Выборгской набережной

Другие транспортные средства вынуждены объезжать машины по тротуару.

Днем 9 января у поворота с Финляндского проспекта на Выборгскую набережную произошла авария. По словам очевидцев, автомобиль марки Hyundai Solaris врезался в эвакуатор. В сети появилось видео с места происшествия.

На записи видно, что ДТП стало причиной небольшой пробки. Другие транспортные средства вынуждены нарушать ПДД и объезжать машины по тротуару. О пострадавших ничего не сообщается.

Ранее мы писали, что в ДТП на Приморском шоссе серьезно пострадала женщина.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург