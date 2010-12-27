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Иномарка врезалась в угол дома на Измайловском проспекте
Сегодня, 12:03
184
Rybka123

Иномарка врезалась в угол дома на Измайловском проспекте

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По факту происшествия проводится проверка.

В четверг, 4 июля, в Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Как стало известно, авария случилась на пересечении 1-й Красноармейской улицы и Измайловского проспекта. Иномарка "БМВ" вылетела на тротуар и врезалась в здание. На опубликованных в социальных сетях снимках видно, что машина получила серьезные повреждения. В результате ДТП пострадали два человека.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы публиковала видео ДТП на Невском путепроводе, где погиб один пассажир.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП Петербург

Теги:
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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Ильинский Антон
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