Иномарка врезалась в угол дома на Измайловском проспекте

По факту происшествия проводится проверка.

В четверг, 4 июля, в Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Как стало известно, авария случилась на пересечении 1-й Красноармейской улицы и Измайловского проспекта. Иномарка "БМВ" вылетела на тротуар и врезалась в здание. На опубликованных в социальных сетях снимках видно, что машина получила серьезные повреждения. В результате ДТП пострадали два человека.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы публиковала видео ДТП на Невском путепроводе, где погиб один пассажир.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП Петербург