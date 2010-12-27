Иномарка врезалась в угол дома на Измайловском проспекте

В четверг, 4 июля, в Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.
Как стало известно, авария случилась на пересечении 1-й Красноармейской улицы и Измайловского проспекта. Иномарка "БМВ" вылетела на тротуар и врезалась в здание. На опубликованных в социальных сетях снимках видно, что машина получила серьезные повреждения. В результате ДТП пострадали два человека.
По факту происшествия проводится проверка.
Ранее мы публиковала видео ДТП на Невском путепроводе, где погиб один пассажир.
Фото: ВК/ ДТП и ЧП Петербург
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