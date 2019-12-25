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Иномарка сбила женщину с грудным ребенком на Институтском проспекте
Сегодня, 17:15
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nadezhda_sib

Иномарка сбила женщину с грудным ребенком на Институтском проспекте

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Инцидент прошел в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Водитель сбил женщину с грудным ребенком в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, ДТП произошло днем 15-го сентября на пересечении Институтского проспекта и Новороссийской улиц. Водитель 1974-го года рождения сбил пешеходов при совершении левого поворота. Они переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Женщина и ребенок, которому меньше года, получили легкий вред здоровью. По факту ДТП проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что учащихся ЮМШ при СПбГУ эвакуировали на улицу. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

 

Теги: дтп, коляска, пешеходы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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