Иномарка сбила женщину с грудным ребенком на Институтском проспекте

Инцидент прошел в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Водитель сбил женщину с грудным ребенком в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, ДТП произошло днем 15-го сентября на пересечении Институтского проспекта и Новороссийской улиц. Водитель 1974-го года рождения сбил пешеходов при совершении левого поворота. Они переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Женщина и ребенок, которому меньше года, получили легкий вред здоровью. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что учащихся ЮМШ при СПбГУ эвакуировали на улицу.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK