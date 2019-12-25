Иномарка сбила женщину на "зебре" в Невском районе

В понедельник, 16 утра, в Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием иномарки, передает очевидец в соцсетях.
Водитель "Хендэ" сбил 36-летнюю женщину, переходящую дорогу на регулируемом пешеходном переходе у дома №7к3 по улице Коллонтай, уточнила "Фонтанка".
В соцсетях горожане предположили, что удар был сильным, потому что обувь слетела с пострадавшей. В то же время в комментариях некоторые петербуржцы уточнили, что женщина перебегала дорогу на "красный". Достоверные обстоятельства происшествия пока неизвестны.
Ранее мы писали, что на выходных в Петербурге и области произошло 1018 ДТП.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте
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