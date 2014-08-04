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Иномарка сбила велосипедиста в Сосновой Поляне
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Иномарка сбила велосипедиста в Сосновой Поляне

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На место прибыла скорая помощь.

Накануне, 16 июня, на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Летчика Пилютова произошла авария с участием иномарки и велосипедиста, передает "Мегаполис".

Как отмечает издание, водитель "Рено" поворачивал направо с проспекта, в это время велосипедист, пересекавший дорогу по пешеходному переходу, не спешился. В этом месте перекресток и переход регулируемые. Как именно произошла авария, пока неясно.  

По сообщениям очевидцев, к месту прибыла скорая помощь – от удара велосипедист оставил  глубокую вмятину на лобовом стекле машины. Велосипед остался под задними колесами иномарки.

Ранее мы писали, что труп пожилого мужчины нашли на брусчатке на Шлиссельбургском проспекте.

Фото: Piter.tv

Теги: авария, дтп, сосновая поляна
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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