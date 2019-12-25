Иномарка сбила мальчика на велосипеде на Стрельнинском шоссе

Пострадавшего госпитализировали с подозрением на перелом костей голени левой ноги.

В понедельник, 25 октября, на Стрельнинском шоссе произошло ДТП, в результате которого пострадал 12-летний мальчик. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Ребенок попал под колеса авто на нерегулируемом перекрестке. Он пересекал проезжую часть на велосипеде вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшего увезли в больницу с подозрением на перелом костей голени левой ноги. В настоящее время устанавливаются все подробности случившегося.

Ранее на Волковском проспекте пострадали 6 пассажиров автобуса из-за ДТП.

Фото: Piter.TV