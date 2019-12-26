Инфляция в Петербурге замедлилась сильнее, чем в остальных регионах СЗФО

В корзине продовольственных товаров снизились темпы прироста цен.

В среду, 18 августа, в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России сообщили Piter.tv, что годовая инфляция в Петербурге в июле текущего года замедлилась до 6,5% после 7,0% в июне.

Вклад в снижение внесло расширение предложения овощей и фруктов, а также исчерпание повышенного спроса на услуги гостиниц после того, как завершились Петербургский международный экономический форум и проходившие в городе матчи Чемпионата Европы по футболу.

Помимо этого перестали дорожать картофель, помидоры и огурцы. Ценовая динамика изменилась после поступления нового урожая, объем которого превысил прошлогодний. Однако сегменте непродовольственных товаров сохраняется повышенный спрос на отдельные позиции, а также заметно увеличение издержек производителей. Речь идет о ценах стройматериалов, мебели и легковых автомобилей.

Аналитики Банка России прогнозируют, что годовая инфляция в этом году составит 5,7%-6,2% и снизится до 4,0-4,5% в 2022 году, и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Ранее мы писали, что в этом году в Петербурге появятся 26 новых детских садов.

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