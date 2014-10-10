Индийские врачи рассказали, как коронавирус влияет на внутренние органы

Для этого медики провели крупнейшую серию вскрытий пациентов, умерших от коронавируса.

В Индии медики стали изучать влияние коронавируса на различные органы и системы организма. Для этого им пришлось провести вскрытия несколько десятков пациентов, которые умерли от коронавируса. Как сообщает The Times of India, это было одно из первых таких исследований.

Как отметил глава отделения общей хирургии больницы JJ в Мумбаи, руководитель исследования Аджай Бхандарвар отметил, что серия вскрытий, которую он провел вместе с коллегами, может считаться "одной из крупнейших" в мире. По его словам, ранее исследование проводилось итальянскими врачами. Они выяснили, что из-за коронавируса в сосудах свертывается кровь и это может быть причиной смертельного исхода.

Так, в Индии изучили органы 51 человека, умершего от коронавируса. Так, у 24 пациентов были поражены почки, еще у 29 нашли изменения в печени. В ходе исследования выяснилось, что вирус затрагивает также сердце, селезенку, легкие. Не исключают и того факта, что могут быть изменения и в других неизученных системах.

Выяснилось, что коронавирус заставляет прогрессировать уже имеющиеся заболевания у человека.

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