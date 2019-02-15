Индекс промышленного производства в Петербурге вырос за I квартал 2022 года

Динамику роста показали машиностроение, металлургия, фармацевтика и пищевое производство.

Индекс промышленного производства в Петербурге за I квартал 2022 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 107,4%. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба правительства города. Динамику роста показали машиностроение, металлургия, фармацевтика и пищевое производство.

Объем выпуска продукции увеличился в производстве машин и оборудования (121,2%), электрического оборудования (118,0%). Выросло производство химических веществ и химических продуктов (118,1%), лекарственные средства и материалы, применяемых в медицинских целях (111,9%) и ряде других отраслей производства.

По словам губернатора Петербурга, в городе продолжают работу порядка 200 предприятий, производящих различные продукты. Дополнительные поставки некоторых продуктов пройдут внутри агломерации с Ленинградской областью, пишет губернатор.

Фото: Piter.tv