Свыше 100 крупных и средних промышленных предприятий были созданы в Петербурге за последние годы

В Смольном также отметили, что за последние годы число крупных и средних промышленных предприятий увеличилось на 117 и на данный момент составляет 867 предприятий.

В Петербурге индекс промышленного производства (ИПП) в 2023 году достиг 110%, превысив средний показатель по стране. Итоги выполнения государственной городской программы "Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге" были подведены во вторник, 23 июня, на заседании городского правительства.

Так, ИПП в обрабатывающем комплексе составил 111,4%, а в текущем году продолжает сохранять темпы роста промышленности на уровне 11%. При этом 39,7% в формирование доходной части бюджета всех уровней вносит промышленный комплекс, который в прошлом году принес 182 млрд рублей — на 28% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В Смольном также отметили, что за последние годы число крупных и средних промышленных предприятий увеличилось на 117 и на данный момент составляет 867 предприятий. Малые и микропредприятия в обрабатывающей промышленности также показали рост на 2 тыс. за год.

При этом в 2023 году промышленные предприятия Петербурга отгрузили продукции на общую сумму 4,4 трлн рублей — это на 63% больше объема отгрузки пятилетней давности. В прошлом году всего инвестировали в обрабатывающие производства 102,1 млрд рублей, что на тот момент стало максимальным значением.

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Фото: ВКонтакте / Промышленность, инновации и торговля Петербурга