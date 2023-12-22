Индекс промышленного производства Петербурга за прошлый год превысил 109%

За 11 месяцев предыдущего года произошёл уверенный рост в розничной торговле, общественном питании и объёме платных услуг для населения.

Промышленность и сфера потребительского рынка Северной столицы продемонстрировали устойчивое развитие в 2023 году. Индекс промышленного производства составил 109,6% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на вице-губернатора Валерия Москаленко.

Чиновник отметил, что текущие темпы роста заработных плат и доходов населения позволили восстановить потребительскую активность горожан. За 11 месяцев предыдущего года произошёл уверенный рост в розничной торговле, общественном питании и объёме платных услуг для населения. Большая часть промышленных отраслей показала хороший темп развития, сопровождаемый высокой инвестиционной активностью бизнеса.

Москаленко добавил, что средняя номинальная заработная плата, начисленная в январе-октябре 2023 года, увеличилась на 12,7% и достигла 91 768 рублей.

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Фото: Piter.TV