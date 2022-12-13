В РФ утвердят индекс цен на переработку мусора

Инициатива направлена на развитие электронной торговой площадки по купле-продаже вторсырья.

По инициативе Биржи вторичных материальных ресурсов (ВМР) в России запустят индекс цен на услуги переработки отходов.Как подчеркнул гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, этот шаг поспособствует развитию электронной торговой площадки по купле-продаже вторичного сырья. Об этом сообщил телеканал "360".

Также Буцаев уточнил, что все изменения на рынке происходят в соответствии с результатами регулярно проводимых опросов. Недавно актуальность размещения ценовых индексов на вторсырье отметили 83% респондентов.

Руководител проекта "Биржа ВМР" Заур Абдурахимов добавил, что индексов цен на переработку мусора и вторичные ресурсы избавит региональных операторов от необходимости в регулярных проверках и исследованиях рынка.

Мониторинг ценовых колебаний ведется различными компаниями, агрегаторами коммерческих объявлений, отраслевыми ассоциациями, но нужна прозрачная, пользующаяся доверием и не заинтересованная в "подкручивании" цифр площадка с хорошим трафиком и практикой работы с данными. Заур Абдурахимов, руководитель проекта "Биржа ВМР"

Ранее мы сообщили о том, что с начала 2023 года в РФ вступили в силу экологические требования к закупкам.

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