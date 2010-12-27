Эксперт: российская экономика приспособилась к контрсанкциям

Контрсанкции стали ответной мерой Евросоюзу в 2014 году. Они касаются продуктов питания.

Профессор, доктор экономических наук Леонид Холод считает, что не нужно преувеличивать потери россиян от действия режима контрсанкций, передало "Экономика сегодня". Контрсанкции стали ответом на санкции ЕС, что обернулось потерями для потребителей в России, но в целом благотворно сказались на отечественной экономике, заявил эксперт.

"Любые торговые барьеры всегда идут во вред рынку и всегда идут в ущерб поставщикам и потребителями в зависимости того, чему именно государство мешает перетекать через границу. Таким будет результат любого абстрактного рассуждения", - заявил Холод.

Также эксперт отметил, что в случае отмены санкций и контрсанкций, вряд ли восстановятся старые торговые связи: в российской экономике сложилась совсем другая ситуация. Кроме того, это возможно только если произойдут масштабные геополитические изменения.

Доктор экономических наук считает, что Россия уже приспособилась к новым условиям и не заинтересована в прежнем импорте из стран Европейского союза. В свою очередь в европейских государствах также переориентировались на новых покупателей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров.

Фото: pixabay.com