Иммунолог Яковлева назвала заболевания, которые обостряются весной

Она рассказала о том, что весной чаще всего обостряются психические и психосоматические патологии.

Иммунолог и терапевт Вера Яковлева рассказала о том, что весной чаще всего обостряются психические и психосоматические патологии. Это происходит из-за изменения метеорологических условий, истощения организма и дефицита витамина D. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

По словам специалиста, о себе дают знать желудочно-кишечные проблемы. Из-за цветения пробуждается аллергия. При этом возникнуть она может в любом возрасте.

Аллергию могут спровоцировать внешние факторы: нехватка витаминов и микроэлементов, неправильная работа микрофлоры, очаги инфекций в организме, хронический тонзиллит или гайморит.

Ранее петербуржцам рассказали, каким стал "портрет" ковидного пациента. По словам Гусева, изменился профиль: теперь это не 65+, а 80 лет и старше.

Фото: Piter.tv

