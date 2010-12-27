Именем Захарченко могут назвать зеленую территорию в Кронштадте

Память погибшего главы Донбасса могут увековечить в названии парка.

В Кронштадте может появиться парк, названный в честь погибшего главы ДНР Захарченко. С такой инициативой выступил молодежный совет района. С предложением активисты обратились к властям Петербурга. Информация об инициативе размещена на личном аккаунте председателя "Союза Донбассовцев" Сергея Лисовского.

Очень хорошая инициатива…Это показатель высокого уровня гражданственности и сочувствия народу Донбасса. Это по-нашему - по-русски заявил автор поста

Вопрос находится на рассмотрении Общественного совета Кронштадта. Чтобы инициатива была реализована, за нее должны проголосовать большинство местных жителей. По словам главы администрации района Олега Довганюка, решение будет принято только согласия петербуржцев.

Напомним, что после взрыва Донецк закрывали для въезда и выезда.



Фото: Facebook/Сергей Лисовский