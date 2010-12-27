Организаторы договорились с SpaceX о телемосте.

В среду, 16 октября, стало известно о том, что Илон Маск выступит на бизнес-форуме в Краснодаре. Об этом в соцсетях сообщили организаторы мероприятия.

Как оказалось, изобретатель оценил необычное приглашение на форум. Ранее кубанские рекламщики разместили в Калифорнии билборды "Kak tebe takoe", на котором был указан QR-код. По ссылке — перед посетителем сайта открывалось приглашение Илону Маску в Краснодар. Кроме того, организаторы записали песню в честь изобретателя.

Организаторы договорились с SpaceX о телемосте. Бизнес-форум "Дело за малым" пройдёт в октябре.

Ранее мы сообщали о том, что Ким Чен Ын устроил фотосет на белом жеребце.

Фото:Актуальные новости | Россия | Политика/ вк