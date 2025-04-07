По его словам, "не все американцы знают об этом".

Американский предприниматель Илон Маск напомнил о географической близости России и США. Об этом он рассказал в своем аккаунте в социальной сети X.

Маск опубликовал видео, в которой показана территориальная близость России и США. По его словам, "не все американцы знают об этом". Он уточнил, что обе страны разделяет Берингов пролив и два маленьких остова, которые находятся на расстоянии 2,4 мили.

Ранее Илон Маск подтвердил интеграцию нейросети Grok в Telegram.

Видео: X / Elon Musk