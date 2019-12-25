ИИ научили выявлять ранние признаки болезни Альцгеймера

Болезнь можно предсказать с точностью более 99%.

На развитие болезни Альцгеймера могут указывать легкие когнитивные нарушения у пациента. Ученые из Литвы разработали метод, который способен выявить такие нарушения благодаря искусственному интеллекту. Об этом сообщает Medical Xpress, ссылаясь на исследование Университета в Каунасе.

Метод был разработан на базе анализа изображений МРТ 138 человек. Исследователи подчеркивают, что с помощью ИИ болезнь Альцгеймера можно предсказать с точностью более 99%.

После того как компьютерный алгоритм отобрал потенциально опасные случаи, специалист может изучить их более тщательно, и в итоге все выигрывают, поскольку пациент узнает диагноз и получает лечение гораздо быстрее, — говорится в исследовании.

Кроме того, легкие когнитивные нарушения могут указывать и на заболевания, связанные с мозгом.

Исследователи предполагают, что в будущем число людей, страдающих от болезни Альцгеймера, будет удваиваться каждые 20 лет. Сейчас в мире насчитывается порядка 24 млн людей с этим заболеванием.

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