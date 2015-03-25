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Игра Aliens: Fireteam Elite выйдет 24 августа

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Уже появились предзаказы

На Best Buy появились предзаказы игры Aliens: Fireteam, которая должна выйти 24 августа. Информация о предзаказах появилась в сети. 

На всех консолях цена игры составляет 40 долларов. Есть также упоминание бесплатного апгрейда до PS5 в версии для PS4. Причем на сайте говорится, что для PS4 издание должно появиться 4 августа.

Ранее мы писали, что в PlayStation Store вернулась игра Cyberpunk 2077. Ранее ее удалили из магазина из-за нареканий геймеров. У них были в том числе проблемы с совместимостью. 

Видео: YouTube / IGN 

 

Теги: aliens fireteam elite, ps4
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

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