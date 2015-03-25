Игра Aliens: Fireteam Elite выйдет 24 августа

Уже появились предзаказы

На Best Buy появились предзаказы игры Aliens: Fireteam, которая должна выйти 24 августа. Информация о предзаказах появилась в сети.

На всех консолях цена игры составляет 40 долларов. Есть также упоминание бесплатного апгрейда до PS5 в версии для PS4. Причем на сайте говорится, что для PS4 издание должно появиться 4 августа.

Ранее мы писали, что в PlayStation Store вернулась игра Cyberpunk 2077. Ранее ее удалили из магазина из-за нареканий геймеров. У них были в том числе проблемы с совместимостью.

Видео: YouTube / IGN