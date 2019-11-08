Игорь Верник госпитализирован с болью в спине: появились подробности

У знаменитого артиста МХТ им. Чехова острые боли в спине, жизни звезды ничего не угрожает.

СМИ сообщают об экстренной госпитализации артиста театра и кино Игоря Верника. По данным Life.ru, звезду шоу-бизнеса увезли на карете скорой помощи из стен МХТ имени Чехова в столице. По предварительной версии, он пожаловался на острые боли в спине неясного генеза. Коллеги решили не рисковать здоровьем 56-летнего коллеги и обратились в скорую помощь. Все произошло во время репетиции очередного спектакля с участием верника.

Как стало известно Лайфу, артиста сразил приступ остеохондроза. Боль оказалась настолько острой, что пришлось вызвать скорую. Life.ru

Сейчас комедиант находится в руках врачей Боткинской больницы. Его жизни ничего не угрожает, артист помещен в VIP-палату. В социальных сетях коллеги и поклонники желают Игорю Вернику скорейшего выздоровления. Ожидается, что актер вернется к репетициям уже на этой неделе.

Видео: slepoi73, YouTube