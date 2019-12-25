Игорь Корнелюк заявил о кризисе популярной музыки и сравнил её с канализацией

Композитор Игорь Корнелюк раскритиковал современную музыкальную индустрию.

Композитор Игорь Корнелюк заявил, что в последнее время практически перестал писать песни и сосредоточился на музыке для кино и театра. Причиной такого решения он назвал кризис современной музыкальной индустрии.

В беседе с "КП-Петербург" музыкант пояснил, что теперь создаёт песни преимущественно по конкретному заказу — например, для фильма или другого проекта. По его мнению, музыкального материала стало слишком много, при этом далеко не все авторы обладают необходимым талантом и профессиональными навыками.

Корнелюк сравнил современную музыкальную индустрию с канализационной трубой, в которой смешиваются произведения разного качества. Композитор считает, что даже хорошая музыка рискует остаться незамеченной в общем потоке. Он также отметил, что проблемы популярной музыки существовали ещё до распространения искусственного интеллекта.

При этом от концертной деятельности Корнелюк не отказался. Музыкант продолжает выступать в родном Петербурге и гастролировать по другим городам России.

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Фото: КП-Петербург/Алексей Булатов