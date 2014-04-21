Игорь "КЭШ" Лобанов: у Нуки есть сольный проект, чем я хуже?

Группа "МодеМ" презентовала новый клип в Петербурге.

В петербургском клубе "Капкан" 12 ноября состоялся концерт рок-группы "МодеМ", приуроченный к выходу клипа на песню "Баржа". Создатель музыкального коллектива Игорь "КЭШ" Лобанов известен слушателям как основатель и вокалист группы "СЛОТ". Подробнее о своем новом проекте он рассказал корреспонденту Piter.TV:

Группа "МодеМ" - это, можно сказать, мой сольный проект, хотя я не очень люблю формулировку "сольный проект", потому что мне очень хочется, чтобы это была группа. Наш издатель сразу сказал: "Надо назвать это "КЭШ", но я сказал: "Нет, группа будет называться "МодеМ". Я очень ценю, что у меня играют Вася Горшков и Коля Карпенко - ценные ребята.

Группа "МодеМ" была создана в 1999 году, но лишь через 17 лет вышел их первый альбом "Дисконнект". КЭШ поделился, с чем связано такое долгое творческое затишье:

Молчание связано с тем, что в 2002 году появилась группа "СЛОТ" и вокруг все умерло. Мы настолько были увлечены и заняты, что закрыли все проекты (их было несколько в то время). А в современной истории, уже как раз находясь в этом потоке "СЛОТ", всегда хочется мозгу каких-то изменений. Даже на нейронном уровне мозг реагирует только на изменения, поэтому это и есть какое-то изменение, какой-то вектор, который делается в свободное от "СЛОТ" время. Небольшим стимулом было еще то, что лежали старые песни, их было жалко, хотелось все-таки реализовать. Ну и наша Нуки, которая выпускает уже 3 сольный альбом тоже была стимулом, потому что я подумал: "А чем я хуже?".

По словам музыканта, общий смысловой и эмоциональный посыл песен групп "СЛОТ" и "МодеМ" схожи. Пока единственный же альбом последней связан с личными отношениями солиста, интимными темами, чего нет в "СЛОТ".

Прочувствовать энергетику и насладиться драйвовыми треками группы "МодеМ" поклонникам удалось на презентации нового клипа группы в Петербурге. О том, как снимали "Баржу" рассказал Игорь Лобанов нашему корреспонденту:

Съемки проходили очень напряженно в течение пары месяцев. Но не каждый день, естественно. Съемочных дней было три, все остальное - подготовка. Самый главный напряг был в том, что, во-первых, очень много надо было сделать самим, чтобы уложиться в имеющуюся сумму денег. Второй напряг был в том, чтобы отловить Гошу Куценко. И еще, чтобы так совпало, чтобы в день, когда мы хотим снять его, все остальные не менее занятые актеры - Софья Урицкая, Александр Ильин младший - тоже могли. И когда вдруг Гоша Куценко сказал, что у него свободно 19 октября, все остальные сказали: "Да, мы можем", и я сказал: "Слава Аллаху!". Очень повезло. Когда эта троица села за стол жюри, сразу стало понятно, кто здесь актер. Мы еле сдерживали смех. Это было хорошо, весело. А Глеба Калюжного мы снимали в отдельный день - это нормально. Очень много людей помогало нам в этом клипе и за это им большое спасибо!

Звездный состав клипа мог дополнить известный журналист и видеоблогер Юрий Дудь. Однако, он отказался от съемок по причине занятости, но обещал принять участие в следующий раз.

У группы "МодеМ" большие планы на будущее. КЭШ охотно рассказал о том, чем музыканты собираются удивлять слушателей и о дальнейшей судьбе коллектива:

Мы, к сожалению, не успели к этой презентации выпустить наш полный осенний макси-сингл. Он выйдет, но чуть попозже. Помимо песни "Баржа" там будет еще кавер на песню "Двое" группы "Animal ДжаZ". Также будет совместный трек с группой "План Ломоносова", который мы записали, но еще не доделали. Весной хотим еще один макси-сингл и клип. Может быть, осенью мы еще что-нибудь добавим и у нас получится полноценный альбом.

Пока рокеры заряжали эмоциями питерскую публику, в Москве рожала жена басиста Коли Карпенко. Участники группы с волнением ждали сообщения от супруги музыканта. КЭШ до последнего оттягивал окончание концерта, чтобы разделить общую радость группы со своими поклонниками. Тем не менее, стать отцом ему посчастливилось несколько позже. С чем мы и поздравляем музыканта!

Видео: Piter.TV

Эвелина Закжевская, Екатерина Борисова