Убранство главного храма Вооруженных сил России скопируют с соборов Петербурга

Культовое сооружение появится в 2020 появится в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Во вторник, 27 августа, в Петербурге состоялось заседание малого художественного совета, который обсудил оформлении главного храма Вооруженных сил России. Художники решили, что во время строительства будут ориентироваться на убранство военных соборов Северной столицы. Сам храм в 2020 появится в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ, начальник главного и военно-политического управления генерал полковник Андрей Картаполов.

Среди планируемых элементов оформления главного храма Вооруженных сил назвали символы победы российских воинов. Также в убранстве культового сооружения хотят отразить все этапы военной истории страны, уделяя особое внимание Великой Отечественной войне.

"Мы воочию убедились, что это не чья-то прихоть, а исконно русская традиция, что не только знамена самих полков находились в храме, но и знамена поверженных противников тоже находились в храме вместе с ключами от взятых городов", – рассказал представитель Минобороны.

Отметим, что на заседании малого художественного совета приняли участие представители петербургских соборов. Среди них священнослужители Николо-Богоявленского Морского собора и Спасо-Преображенского собора.

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Фото: Никольский морской собор / Википедия