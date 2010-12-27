И снова "здравствуйте": участников акции Pussy Riot задержали

У спецприемника №1 на Симферопольском бульваре задержаны на 15 суток четверо участников акции: Ольга Пахтусова, Вероника Никульшина и Ольга Курачева и Петра Верзилов.

Вечером 30 июля, в Москве снова задержали участника акции Pussy Riot Петра Верзилова, об этом стало известно из его Twitter .

В ОВД Лужники сообщают, что приказ оставить нас на ночь - до проведения неких мероприятий с утра. На ночь будут оставлять всех четверых, по словам сотрудников. Обвинения не предъявляют, сообщает мужчина.

Чуть позже были задержны еще трое участников панк-группы Pussy Riot: Ольга Пахтусова, Вероника Никульшина и Ольга Курачева.

Находимся все втроем в автозаке, едем куда-то, сообщает одна из участниц.

По словам Ольги Пахтусовой всем четверым вменяется статья 20.2 КоАП - нарушение установленного порядка организации и проведения акции.

Все четверо задержаных ранее отбывали наказание в одном из спецприемников Москвы из-за выходки во время финала ЧМ-2018. Тогда молодые люди выбежали в полицейской форме на поле, из-за чего пришлось прервать игру. Позже в Pussy Riot сообщили, что акция называлась "Милиционер вступает в игру" и была приурочена к годовщине смерти поэта Дмитрия Пригова.

Фото: wearepussyriot/Instagram