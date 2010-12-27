Музыкальный вечер гитариста Франческо Будзурро

Музыкальный фестиваль "Петербургские набережные" снова собирает встречи в дворцовых залах.
17 октября героем вечера станет итальянская гитара. Со струнной музыкой впервые в Петербург приедет Франческо Будзурро , которого композитор Эннио Морриконе назвал "музыкантом, способным сделать музыку близкой для всех".
Будзурро писал музыку ко многим спектаклям и кинофильмам, удостаивался наград за эту работу, в том числе – приза президента Итальянской Республики Джорджо Наполитано. На своем инструменте итальянец может играть и классику, и собственные аранжировки на популярные песни.
Вместе с Будзурро атмосферу вечера создадут петербургские музыканты и лауреаты международных конкурсов: пианист Юрий Полосьмаков, камерный оркестр "Klever orchestra" и бард Даниил Савин.
В программе услышатся произведения Рахманинова, Родриго, Пьяццолла, а также фантазии на темы испанских песен и песен группы "The Beatles", джаз и блюз.
Адрес: особняк Сухозанета, Невский пр., 70
Фото: пресс-служба фестиваля
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