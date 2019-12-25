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Hyundai перевернулся на ровном месте у въезда в Каменку
Сегодня, 17:00
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Hyundai перевернулся на ровном месте у въезда в Каменку

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Верхняя часть машины сильно деформировалась. Также по предварительным данным пострадали люди внутри салона.

Во вторник, 5 июля иномарка Hyundai загадочным образом перевернулась во время движения по ровному асфальту на севере Петербурга. Фото с места нестандартного ДТП опубликовали свидетели произошедшего в соцсетях. 

Причины, по которым машина совершила кульбит, двигаясь по дороге на Каменку, не установлены. По словам очевидцев, это умудрился сделать сам водитель. 

На месте работают сотрудники ГИБДД и медицинские работники. По предварительным данным, в салоне есть пострадавшие. 

Ранее мы сообщили о том, что а юго-востоке Петербурга во время следования по маршруту загорелся трамвай.

Фото: ВКонтакте / ДТП И ЧП Санкт-Петербург

Теги: дтп, иномарка, каменка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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