Стоимость новой версии составляет 1 196 000 рублей.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что Hyundai Solaris получил новую спецверсию под названием Prosafety. Об этом сообщают "Известия".

Корейская компания оснастила новый автомобиль системой курсовой устойчивости, парковочными датчиками, светодиодными фарами и противотуманными фонарями. Кроме того, в машине имеется шесть подушек безопасности, камера заднего вида, датчики давления в шинах, а также система вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс.

Соответствующая комплектация стоит 1 196 000 рублей.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские автодилеры попросили помощи у Александра Беглова.

Видео:HYUNDAI Russia/YouTube