Художник отсудил 250 тысяч рублей за нарушенное авторское право

Художник является автором ромашек на бетономешалках.

В понедельник, 26 октября, стало известно, что художник Алексей Сергиенко смог отсудить 250 тысяч рублей за нарушение авторских прав, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Октябрьский районный суд удовлетворил иск и взыскал с нарушителей 250 тысяч рублей. Напомним, что художник известен работой огромных ромашек на ЖК "Ромашка" в Петербурге и картины "Путин со щенком", а также ромашками на бетономешалке. Художник судится со всеми, кто незаконно использует изображения его авторства.

Ранее мы писали, что в Мурино нарисовали самое большое в мире граффити с ромашками.

Фото: Instagram / alexeysergienko