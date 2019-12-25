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Художник отсудил 250 тысяч рублей за нарушенное авторское право
Сегодня, 21:40
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smirenny

Художник отсудил 250 тысяч рублей за нарушенное авторское право

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Художник является автором ромашек на бетономешалках.

В понедельник, 26 октября, стало известно, что художник Алексей Сергиенко смог отсудить 250 тысяч рублей за нарушение авторских прав, сообщили в объединенной пресс-службе судов. 

Октябрьский районный суд удовлетворил иск и взыскал с нарушителей 250 тысяч рублей.  Напомним, что художник известен работой огромных  ромашек на ЖК "Ромашка" в Петербурге и картины "Путин со щенком", а также ромашками на бетономешалке. Художник судится со всеми, кто незаконно использует изображения его авторства.

Ранее мы писали, что в Мурино нарисовали самое большое в мире граффити с ромашками.

Фото: Instagram / alexeysergienko

Теги: авторское право, суд, художник отсудил компенсацию
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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